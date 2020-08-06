У Венедиктової відреагували на запрошення Лукашенка

Президент Білорусі вирішив перевести справу "вагнерівців" у "мінський формат".

В Офісі Генерального прокурора України повідомили, що відреагують на запрошення президента Білорусі Олександра Лукашенка тільки після офіційного запрошення про візит. Про це з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора повідомило агентство УНН.

"Реакція буде тільки після офіційного запрошення, поки Офіс генпрокурора його ще не отримав", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо , Лукашенко доручив запросити в Білорусь генпрокурорів України і Росії через затриманих "вагнеровцев".

Також стало відомо, що Україна все ще не отримувала офіційної згоди Білорусі на видачу "вагнеровцев".

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