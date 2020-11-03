У ВР оголосили список суддів КСУ, яких просять скласти повноваження

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов оголосив список суддів КСУ, від яких вимагають піти у відставку, передає кореспондент УНН.

"Враховуючи рішення Конституційного Суду України No 13р/2020 від 27 жовтня 2020 року та його вплив на частину антикорупційного законодавства, що несе далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної структури України й ставить під сумнів низку зобов'язань України, прагнучи уникнути подібних ситуацій у майбутньому народні депутати України, які підписали цю заяву відзначають важливість роботи Конституційного Суду України, як органу конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції, який виступає одночасно й важелем збалансування системи державної влади й захисником від будь-яких законодавчих спотворень тих фундаментальних норм і принципів, що встановлені основним Законом, закликають Конституційний Суд України вжити всіх необхідних заходів, щодо відновлення дієвості свого функціонування з урахуванням обраного українською державою європейського та євроатлантичного курсів. Закликають суддів Конституційного Суду України, які підтримали рішення Конституційного Суду України No 13р/2020 від 27 жовтня 2020 року, а саме...", - сказав Бакумов.

Далі він зачитав список суддів: Тупицького Олександра Миколайовича; Городовенка Віктора Валентиновича; Завгородню Ірину Миколаївну; Касмініна Олександра Володимировича: Кривенка Віктора Васильовича; Литвинова Олександра Миколайовича; Мойсика Володимира Романовича; Саса Сергія Володимировича; Сліденка Ігора Дмитровича; Філюка Петра Тодосьовича; Юровську Галину Валентинівну;

Та закликав "скласти з себе повноваження судді Конституційного Суду України за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно".

Вчора, президент Зеленський особисто закликав голову КСУ Тупицького піти у відставку.