У ВР іще немає фінального тексту законопроекту про деолігархізацію - Разумков

Президент України ще не подав до Верховної Ради остаточний текст законопроекту про деолігархізацію, повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

"Він (законопроект - ІФ) пишеться в Офісі президента, про це говорив президент. Я знаю, що до цього залучено Міністерство юстиції. Але остаточного варіанта законопроекту поки що в стінах Верховної Ради немає", - сказав Разумков в ефірі Радіо "НВ" у четвер.

Водночас спікер уточнив, що сам іще не ознайомився з текстом проекту закону, оскільки не є учасником процесу підготовки цього документа.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на своїй прес- конференції 20 травня поінформував, що підготовку законопроекту про деолігархізацію вже практично завершено і документ з'явиться протягом тижня, з 24 до 28 травня.

