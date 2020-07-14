У ВР зареєстрували дві постанови про скасування ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу

У Верховній Раді зареєстровано дві нові постанови про скасування рішення парламенту від 14 липня 2020 року про ухвалення закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Картки документів з'явилися на сайті Верховної Ради.

Авторами проекту постанови під номером 2285-д-П виступають народний депутат України (позафракційний) Вадим Новинський і група безпартійних нардепів. Проект 2285-д-П1 зареєструвала група депутатів фракції "Батьківщина" і безпартійних на чолі з Юлією Тимошенко.

Тексти проектів постанов поки що не оприлюднені.

Як повідомлялося, Верховна Рада у вівторок підтримала законопроект No2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". За відповідний законопроект No2285-д у другому читанні та в цілому на засіданні у вівторок проголосували 248 народних депутатів.

Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні. Зокрема, до нього включені азартні ігри в гральних закладах казино і онлайн, букмекерська діяльність у букмекерських пунктах і через інтернет, випуск і проведення лотерей, ігри в покер через інтернет.

Законом допускається розміщення казино в Києві на території п'ятизіркових готелів, а для інших населених пунктів закон дозволяє розміщувати їх у готелях категорії чотири і п'ять зірок. Водночас народні депутати повернули вимогу розміщувати гральні заклади на відстані не менше ніж 500 метрів від навчальних закладів, а також розширили коло осіб, які могли б звернутися до суду із заявою про обмеження.

Закон також передбачає онлайн-систему моніторингу ігрових автоматів.

У першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроект 16 січня, у другому читанні розгляд законопроекту розпочався 30 червня. Народні депутати подали 3,5 тис. поправок.