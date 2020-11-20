У Януковича є ще один заочний арешт і вирок, який набрав чинності - Офіс генпрокурора

В Офісі генерального прокурора заявили про те, що стосовно президента- втікача Віктора Януковича, засудженого в Україні за держзраду, діє друге рішення про заочний арешт, а суд виніс постанову про його затримання для обрання запобіжного заходу, передає "Інтерфакс-Україна". За словами заступника керівника департаменту у справах Майдану ОГП Дениса Іванова, Київський апеляційний суд досі не видав повний текст рішення про скасування заочного арешту для Януковича.

"Те, що сьогодні було озвучено під час оголошення повного тексту і те, що було розміщено в інтернеті, на мою думку, не зовсім відповідає як чинниому кримінальному законодавству.... це моя суб'єктивна думка як прокурора, який підтримує процесуальне керівництво в цьому провадженні", - заявив Іванов під час пресконференції.

За його словами, апеляційний суд стверджує, що прокурор і слідчий не довели міжнародний розшук Януковича. Через це справу направили на новий розгляд.

"Якби дійсно були встановлені такі обставини, то була б пряма відмова в задоволенні клопотання слідчого і прокурора", - заявив Іванов.

Він також розповів про те, що суд визнав обґрунтованість обвинувачення Віктора Януковича в організації силового розгону мітингувальників.

"На сьогоднішній день це визначення (про скасування рішення щодо заочного арешту і направлення справи на повторний розгляд) має негативні наслідки для слідства лише в тому, що слідчому і прокурору необхідно заново проходити процес доведення обставин в суді першої інстанції", - зазначив прокурор.

Іванов запевнив, що прокуратура й надалі підтримуватиме своє клопотання про заочний арешт колишнього президента в суді першої інстанції.

"Дане визначення (Київського апеляційного суду) не означає, що у Януковича є можливість повернутися, і щодо нього не будуть застосовані заходи кримінально-правового характеру. Ви все знаєте, що в справі по державній зраді вирок набув законної сили, він засуджений до 13 років позбавлення волі. В іншому кримінальному провадженні (...) по захопленню державної влади щодо Януковича обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. І щодо цього визначення захист зараз проводять певні апеляційні процедури. Вчора засідання було відкладено, наступне призначено на 28 грудня цього року", - заявив Іванов.

Він зазначив, що після винесення ухвали про скасування заочного арешту, прокуратура звернулася до суду, щоб отримати дозвіл на затримання Януковича.

"Слідчий суддя Печерського суду дала дозвіл у разі появи підозрюваного Януковича затримати його і доставити в суд для вирішення питання про застосування запобіжного заходу" - додав Іванов.

Раніше повідомлялося про те, що Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту Віктора Януковича у справі Майдану і скасував його заочний арешт. Зазначимо, що в травні цього року таку міру запобіжного заходу обрав Печерський райсуд Києва в рамках справи про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Революції Переваги.

Нагадаємо, в минулому році Віктора Януковича засудили до 13 років ув'язнення за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Сторона звинувачення при цьому просила для президента-втікача 15 років тюрми. Суд не знайшов обтяжуючих обставин злочину, і визнав пом'якшувальною обставиною те, що Янукович діяв під впливом російської влади.

Сам експрезидент не був присутній під час оголошення вироку, оскільки, за словами адвокатів, знаходиться в лікарні, куди він потрапив нібито через травму, яку отримав під час гри в підмосковному тенісному корті.

Віктор Янукович втік до Росії в 2014 році, де перебуває до тепер. По матерiалам: Інтерфакс-Україна