У Яценюка официально опровергли информацию о его возвращении в Кабмин

Переговоры о вхождении Арсения Яценюка в нынешнее правительство Украины не проводятся и не планируются, сообщила пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо на своей странице в Facebook

Она отметила, что в социальных сетях и СМИ распространяется информация о том, что Яценюк может занять должность первого вице-премьера Украины.

"Эта информация не соответствует действительности. Никаких переговоров о вхождении Арсения Яценюка в нынешнее правительство не ведется и не планируется", - сообщила Лаппо.

Отметим, ранее СМИ со ссылкой на источники в Кабмине сообщали, что Яценюка рассматривают на должность первого вице-премьера. Мотивом назначения Яценюка назвали необходимости провести сложные переговоры с МВФ о возобновлении сотрудничества и открытия новой кредитной программы Фонда.

Арсений Яценюк возглавлял украинское правительство в 2014-16 гг.

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