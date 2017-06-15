У заместителя Корчак Радецкого проводятся обыски

В рабочем кабинете заместителя главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслана Радецкого на бульваре Дружбы Народов, 28 проходит обыск, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НАПК.

По информации источника агентства, обыск санкционирован Печерским районным судом г.Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно материалам ходатайства, следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования по факту использования заведомо поддельных документов и подачи их в Киевскую городскую квалификационную комиссию адвокатуры с целью получения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины.