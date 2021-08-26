У Збройних силах з'явилася перша жінка-бригадний генерал

Наразі жінки складають майже чверть загальної чисельності Збройних сил

Чергове військове звання вищого офіцерського складу - бригадний генерал було присвоєно командувачу Медичних сил Збройних сил України Тетяні Остащенко. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала медичної служби полковнику медичної служби Остащенко Тетяні Миколаївні - командувачу Медичних сил Збройних сил України", - йдеться в указі, підписаному 24 серпня 2021 року.

Міністр оборони України Андрій Таран зазначив, що майже чверть загальної чисельності Збройних сил зараз - жінки, і їхня роль в розвитку війська зростає. Рівний доступ до посад і військових звань передбачає однаковий рівень відповідальності при виконанні обов'язків військової служби, наголосив міністр.

У липні Тетяна Остащенко стала першою жінкою-командувачем у Збройних силах України

Нагадаємо, 30 липня міністр оборони України підписав наказ про призначення Тетяни Остащенко на посаду командувача Медичних сил. В армії Остащенко пройшла шлях від начальника аптеки у військовій частині до головного інспектора Головної інспекції Міноборони.