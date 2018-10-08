У здания СБУ в Киеве требовали отстранить первого замглавы Службы внешней разведки Семочко

Члены "Национального корпуса" передали в приемную Службы безопасности Украины обращение группы народных депутатов об отстранении от должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Телепроект Bihus.info сообщал, что семья Семочко обладает недвижимостью на миллионы долларов, а у восьми его родственников есть гражданство России.

Активисты партии "Национальный корпус" 8 октября провели акцию возле здания Службы безопасности Украины с требованием провести проверку связей со спецслужбами РФ заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.

"Семочко имеет доступ к государственной тайне с высоким грифом секретности, а значит представляет интерес для сотрудников спецслужб России. Именно поэтому мы убеждены, что на время проверки его должны отстранить от выполнения должностных обязанностей и запретить покидать пределы Украины", - утверждают в "Нацкорпусе".

В приемной СБУ националисты зарегистрировали письмо-обращение к руководителю ведомства с соответствующими требованиями, которое подписали примерно 20 народных депутатов.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", в акции приняло участие около 60 человек.

В расследовании телепроекта Bihus.info говорилось, что Семочко, которого 31 июля президент Украины Петр Порошенко назначил первым замглавы СВР, ранее служил в СБУ в Крыму, а его гражданская жена Татьяна Лысенко и еще семеро членов семьи получили российские паспорта после аннексии полуострова.

Семочко в годы руководства экономической контрразведкой СБУ проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний, утверждают журналисты программы. Они подозревают, что это может пояснить покупку семьей замглавы СВР недвижимости под Киевом на 200 млн грн и появление у него дорогостоящего авто Land Cruiser.

3 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против первого замглавы СВР по статье о незаконном обогащении.