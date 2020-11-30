У Зеленського анонсували нараду щодо впровадження локдауну

Президент України Володимир Зеленський обговорить з представниками Кабміну та Радою національної безпеки і оборони необхідність впровадження локдауну

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, представники Кабінету міністрів, відповідальні за запобігання поширенню коронавірусної інфекції, зокрема, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а також РНБО, зберуться на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.

"Нам треба визначитися з реалістичними прогнозами, щоб зрозуміти, чи витримає навантаження наша медична система та наша економіка. Ми розроибили економічну програму допомоги, постійно вдосконалюємо систему охорони здоров'я. Треба, щоб і бізнеси, і люди були готовими, якщо уряд вважатиме, що жорсткого карантину не оминути", - цитує пресслужба слова Зеленського.

У пресслужбі додали, що кошти на придбання тестів на антиген розблоковані і відсьогодні почнеться їх закупівля. Українцям, які не мають сімейного лікаря, в Офісі президента порадили телефонувати на створену гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я, де вони зможуть отримати консультацію та за необхідністю викликати мобільну бригаду.

У свою чергу, голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що за порушення маскового режиму правоохоронці вже склали 8,6 тис. протоколів. 28 листопада Давид Арахамія заявив, що після доповіді міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Верховна Рада ухвалить рішення щодо ефективності карантину вихідного дня.