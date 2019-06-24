У Зеленского хотят сократить количество министерств

В Администрации президента Украины думают над тем, чтобы сократить количество министерств, сообщил заместитель главы АП Алексей Гончарук. Администрация намерена в ближайшее время подготовить проект коалиционного соглашения.

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", - заявил Гончарук во время конференции, посвященной реформе государственного управления.

По его словам, в ближайшее время Администрация презиеднта подготовит проект коалиционного соглашения. Гончарук также указал на то, что до сих пор не решен вопрос целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

"У нас открыт вопрос по Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми... четыре из них сказали: "Ликвидируй!", - отметил замглавы АП.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию Президента с улицы Банковой в Киеве. Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк сообщил, что команда президента ищет "быстрый и бюджетный вариант". В здании на Банковой президентскую команду не устраивает плохой wi-fi и зашторенные окна. В частности, среди вариантов речь шла о переезде в Украинский дом на Европейской площади в Киеве.

Позже стало известно, Зеленский планирует переехать в Украинский дом. По словам президента идея о переезде обсуждается давно и единственной проблемой являются сроки. Он также уточнил, что уже есть план относительно здания на Банковой. Зеленский намекнул, что, возможно, здесь будет большой художественный музей.

Кроме того, в Администрации президента планируют внести изменения в правила дресс-кода для сотрудников в официальные документы. Также в АП хотят запретить на посещение здания с ноутбуком, аргументируя тем, что iPhone и iPad как планшет фактически ничем не уступают ноутбуку.

По материалам: Интерфакс-Украина