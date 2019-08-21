У Зеленского хотят упростить увольнение госслужащих - Нефедов

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что Офис президента готовит законопроект об упрощении процедуры трудоустройства и увольнения государственных служащих.

Глава Гостаможслужбы отметил, что изменения в законе о госслужбе необходимы для обновления реформированной таможенной службы, ведь сейчас этот закон не позволяет легко брать на работу и увольнять сотрудников, которые в любой момент могут "уйти на больничный и де-факто находиться там вечно", сообщает "Интерфакс-Украина".

Сейчас мы разработали совместно с Офисом президента законопроект (я надеюсь, что он будет внесен как первоочередной) о том, чтобы упростить вопрос увольнения и найма на госслужбу, - прокомментировал возможность освобождения глав ряда региональных таможен Нефедов.

Максим Нефедов отметил, что до настоящего времени лишился должности только один из руководителей таможен, освобождения которых требовал президент Владимир Зеленский.

Стоит уточнить, что говорится о голову Львовской таможни.