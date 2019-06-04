У Зеленского назвали фейком возможную дату встречи с Трампом

Администрация Президента Украины сообщила, что Борис Тизенгаузен, который назвал возможную дату встречи президентов Украины и США, не является советником украинского Главы государства, а потому советует относиться к распространенной информации как к фейковый. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы АП.

"Третьего июня некоторые СМИ начали распространять интервью с Борисом Тизенгаузеном, представляя его как внештатного советника Президента Украины Владимира Зеленского. В материале говорилось о возможной дате встречи Гаранта с Президентом США Дональдом Трампом.

Учитывая это, обращаем внимание украинского общества и журналистов - Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как фейковый", - сообщили в АП.

Напомним, в СМИ со ссылкой на Тизенгаузена появилась информация о том, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться после саммита стран "Большой двадцатки" (G20), запланированного на 28-29 июня. При этом, сам Тизенгаузен в СМИ назывался внештатным советником Зеленского.