У Зеленского отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым в понедельник, 23 декабря, осудило визит президента РФ Путина на полуостров и запуск железнодорожного сообщения.

Об этом говорится на странице представительства в Facebook.

В заявлении говорится о противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и очередного несогласованного с Украиной визита Путина на украинскую территорию.

В представительстве отмечают, что любой въезд или выезд на временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе. Кроме того, в представительстве заявляют, что визит Путина на временно оккупированную Россией территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь - "является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права".

Также в представительстве отмечают, что никакие действия РФ в отношении Крыма не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно признанный статус АРК и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту.

Напомним, 18 декабря Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность объекта Крымский мост, который соединяет Керченский полуостров с Таманским полуостровом.