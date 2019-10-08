У Зеленского пытаются включить турбо-режим для Донбасса, - Фесенко

Команда президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает, что добьется таких же быстрых успехов в переговорах по Донбассу, как и с освобождением украинских моряков. Об этом рассказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Ермак (помощник Зеленского, - прим. ред.) все время повторяет: "Опирайтесь на реальные факты. Вот мы договорились, мы решили проблему моряков и здесь - верьте нам люди". Такой посыл: "Мы вам сейчас всего рассказывать не будем о наших планах, потому что мы думаем, что это навредит и сломает всю игру, но мы знаем, как это сделать"", - отмечает Фесенко.

"Может быть это чересчур самоуверенно, и может быть у них на самом деле плана нет - и в этом опасность, тем не менее они сейчас надеются, что такой же успех будет не только с моряками, но и по Донбассу. Что отведут войска не только в Станице Луганской, но и в Золотом, и в Петровском, потом вдоль всей линии разграничения", - продолжил он.

Политолог напомнил, что неудачная попытка с разведением сил и средств, когда участники незаконных вооруженных формирований занимали позиции украинских военных на Донбассе, уже была.

"Я не уверен, что за полгода удастся решить проблему с отводом войск вдоль линии соприкосновения. Что за это время удастся договориться о выборах: на каких условиях и как, у меня тоже очень сильные сомнения, но пока у команды Зеленского ставка на турбо-режим - очень быстро решать проблемы. Вот тут есть опасность, потому что быстрота не гарантирует качество, наоборот, больше рисков становится", - считает эксперт.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала "формулу Штайнмайера". Также обнародован текст письма о "формуле Штайнмайера" на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое "формула Штайнмайера".

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