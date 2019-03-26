У Зеленского рейтинг почти в два раза выше, чем у Порошенко, результат Ляшко и Смешко сравнялся - опрос

Основатель и художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, согласно данным опроса Института социальных и медиаисследований и New Image Marketing Group, опубликованным 26 марта.

По данным исследования, 75% респондентов готовы прийти на избирательные участки, еще 15% склоняются к тому, чтобы идти голосовать. 60% респондентов заявили, что окончательно определились или скорее определились с кандидатом, за которого отдадут голос.

Среди тех, кто пойдет голосовать и определился с выбором, результаты распределились следующим образом: 32,7% - за Зеленского; 16,8% - за действующего президента Петра Порошенко; 12,3% - за лидера парламентской фракции "Батьківщина" Юлию Тимошенко; 9% - за внефракционного нардепа, основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко; 6,1% - за экс-министра обороны, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко; 4,5% - за лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко; 4,5% - за экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны, бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко; 3,3% - за нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула; 1,2% - за внефракционного нардепа Александра Шевченко.

За других кандидатов готовы проголосовать менее 1% респондентов.

Опрос проводился с 16 по 24 марта 2019 года по всей территории Украины, кроме временно оккупированных районов Донбасса и Автономной Республики Крым. Методом формализованного интервью было опрошено 1805 совершеннолетних граждан. Кроме того, в Донецкой и Луганской областях было дополнительно сделано 234 интервью для репрезентативного анализа на уровне макрорегиона Донбасс. Статистическая погрешность не превышает 2,36%.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. 8 марта Центризбирком утвердил окончательный список из 39 кандидатов в президенты.