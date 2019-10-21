У Зеленского считают, что в случае раскола в "Слуге народа" останется 100 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ядро фракции насчитывает примерно сто человек

В случае раскола в фракции "Слуга народа" останется 100 человек. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Группы влияния: как "Слуга народа" пытается сохранить монокоалицию".

Как отмечается, ядро фракции насчитывает примерно сто человек. Это и списочники, и лояльные к президенту мажоритарщики, а также люди из условной группы "квартала", ориентирующейся на ОП.

"Это те, кто в случае каких-то расколов останутся во фракции до последнего. В их числе Арахамия, Корниенко, главы почти всех комитетов, почти все замглавы фракции. Это люди либо близкие к Зеленскому, либо прошедшие с командой всю президентскую кампанию", - пояснил РБК-Украина источник в окружении Зеленского.

Напомним, Зеленский на пресс-марафоне пригрозил партии "Слуга народа" роспуском, если они будут ссориться. По словам президента, он может распустить партию через год, если они "начнут есть друг друга".

Кроме того, сообщается, что в фракции "Слуга народа" до 30 депутатов от олигарха Игоря Коломойского.

Отдельную группу внутри фракции "Слуга народа" хочет спроектировать черновицкий бизнесмен Илья Павлюк, работавший с командой Владимира Зеленского во время президентской кампании.