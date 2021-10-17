У Зеленського статтю Медведєва назвали маячнею: Спроба нагадати про себе, але провальна

Експрезидент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав статтю про російсько-українські відносини. У президента Володимира Зеленського відреагували - за словами прессекретаря Сергія Никифорова, це "хамство і маячня", а також "спроба нагадати про себе, але вона провалилася". Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Дім.

За словами Никифорова, в російській політиці вся роль Медведєва зводилася до того, щоб "гріти крісло" президенту РФ Володимиру Путіну між двома його термінами. Зараз же Медведєв, за совами Никифорова, є "завідувачем політичного кладовища" - Радою безпеки, яка в Росії "абсолютно ні на що не впливає".

"Тому його стаття - може, це така спроба нагадати про себе, про те, що він взагалі є? Тому що інакше, крім таких випадів, про нього вже ніхто не пам'ятає, а в самій Росії над ним відверто знущаються", - сказав Никифоров.

На думку прессекретаря Зеленського, якщо такий "випад" Медведєва санкціонувало керівництво РФ і бачило текст статті, то "це сумно і плачевно" в плані рівня політичної дискусії в Росії.

"Ви можете собі уявити, що Франція чи Німеччина, у яких століття сусідських" терок "і конфліктів, щоб хтось з однієї країни так висловлювався про лідерів іншої?" - запитав Никифоров.

Якщо ж стаття Медведєва була санкціонована вищим керівництвом РФ, на думку Никифорова, "тоді це хамство і маячня".

Він додав, що стаття Медведєва переплюнула навіть статтю Лаврова, і її взагалі не варто коментувати.

"Я радий, що публічно ніхто з українських лідерів не відреагував на цю статтю. Це б означало якусь суб'єктивізацію Медведєва. Його вже всі забули, це його спроба нагадати про себе, але вона провалилася", - додав прессекретар Зеленського.

12 липня 2021-го Кремль виклав пропагандистську статтю нібито Путіна на звичну для його політики тему, що "росіяни й українці - один народ". Стаття вийшла російською та українською, вона переповнена стереотипами і відкритою брехнею, LIGA.net провела фактчекінг і вибрала 10 найяскравіших прикладів. Зеленський відреагував на статтю Путіна з іронією. Він сказав, що "якщо президент РФ вже почав писати українською мовою - значить, ми все правильно робимо".

11 жовтня в росЗМІ з'явилася стаття Медведєва. У ній експрезидент заявив, що "Україна вигадує окрему історію". Також він розмірковував про вище керівництво України і мовне питання на території України.