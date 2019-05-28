У Зеленского уже готовы законопроекты об импичменте и референдуме, - Стефанчук

В команде президента Владимира Зеленского, уже разработаны законопроекты о референдуме, импичменте и отзыве народных депутатов.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил представитель главы государства в Раде Руслан Стефанчук.

"Мы будем нарабатывать и подавать в парламент и другие инициативы, которые нашли поддержку в программе президента. Это, прежде всего, вопросы, связанные с прямой демократией, которая существует во всем мире, вопрос импичмента президента, вопрос отзыва народных депутатов. Это и вопрос референдума", - говорит представитель президента.

Также Стефанчук отметил, что президент предложит целый ряд законопроектов, среди которых законодательное вето народа и "большой блок антикоррупционных законопроектов".

"У нас есть наработанный целый блок таких законопроектов, которые мы готовы внести. Но куда внести?", - спросил Стефанчук и напомнил, что первые законопроекты Зеленского об отмене мажоритарки и снижении проходного барьера Рада даже не включила в повестку.

"Впечатление, что они (депутаты, - ред.) живут в системе параллельных миров. Мы попробовали, первый блин комом", - добавил также он.