У Зеленського відреагували на скаргу Кремля проти України

Росія поскаржилась на Україну в Європейський суд з прав людини. В Офісі Президента такі дії держави-агресорки вже назвали "еталоном політичного цинізму".

Ситуацію прокоментував Михайло Подоляк, радник глави ОП. Він зазначив, що Кремль звернувся до ЄСПЛ вже після того, як на конституційному рівні забезпечив собі можливість не виконувати його рішень.

"Тобто ЄСПЛ для самої Росії в юридичному сенсі ніщо, а от у пропагандистському - все. Якщо комусь був потрібен еталон політичного цинізму - ось він", - наголосив радник Єрмака. Він звернув увагу на те, що юридичних перспектив та практичного сенсу у цієї скарги немає. Мовляв, такий крок необхідний Кремлю для просування пропаганди. Адже в усіх російських ЗМІ тепер безперестанку лунатиме перелік поданих у суд "звинувачень" та "доказів".

Подоляк пояснив, що у цьому випадку Росії буде вигідна будь-яка істерія. Якщо рішення ЄСПЛ буде негативним, не на користь Кремля, там розпочнуть іншу пропагандистську кампанію. Вже для того, аби дискредитувати цю установу.

Україна - і це ключове - точно не може відповідати за наслідки військових дій, розпочатих Росією. Це було б проти здорового глузду й міжнародно визнаних юридичних позицій, - наголосив Подоляк.

Він підкреслив, що Росія як держава-окупант контролює захоплені території. Саме вона повністю відповідає за все, що там відбувається: від порушення прав людини й до пограбунку економічного потенціалу.Абсурдні спроби Росії

Крім цього, Подоляк заявив про "повну деградацію російської генпрокуратури". Адже Північно-Кримський канал там називають основним джерелом прісної води для кримчан, хоча так не є.

Абсолютно абсурдно й те, що Росія хоче пропхати через ЄСПЛ типову рейдерську схему: ще до розгляду скарги по суті отримати вигоду через заходи забезпечення, - зауважив радник голови ОП.

"Ще напевно ніхто не намагався використовувати ЄСПЛ саме для такої рейдерської схеми. Впевнені, це вразить європейців, але не дасть жодного шансу Росії", - підсумував він.Скарга Росії в ЄСПЛ: найголовніше Держава-агресорка намагається довести, що Україна нібито сама порушує права людей на Донбасі та винна у збройному конфлікті.

Кремль звинувачує Україну у вбивстві мирного населення Донбасу, порушенні прав російськомовних громадян та переслідуванні інакодумців.

У російському МЗС цинічно зазначили, що поскаржилися в ЄСПЛ, бо нібито не мали іншого виходу, а "цей крок назрів уже давно".

Міністр юстиції України Денис Малюська наголосив, що росіяни сплутали Євросуд з якимось "шоу на російському телебаченні".

Він додав, що у заяві викладені усі міфи російської пропаганди, тож державі- агресорці слід підготуватися до неминучої поразки. Зверніть увагу! Україна першою звернулася до ЄСПЛ щодо порушень Росії. Це сталося ще 7 років тому - у березні 2014 року, після окупації Криму.



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