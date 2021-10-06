У Зеленського виступають за відсторонення голови Укрексімбанку

Офіс президента Володимира Зеленського осудив дії керівництва державного Укрексімбанку щодо журналістів-розслідувачів.

"Офіційна позиція Офісу президента щодо ситуації в Укрексімбанку безумовно чітка, конкретна та повністю співвідноситься із суспільним осудом дій керівництва державного банку", - заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, ситуація навколо Укрексімбанку може сприйматися лише негативно, а модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою.

"Обов'язок посадовців будь-якого рівня - коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про який рівень структури йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися", - наголосив Подоляк.

Він нагадав, що Нацполіція у межах розпочатого кримінального провадження аналізує всі обставини того, що сталося. Наглядова рада Укрексімбанку заявила про проведення перевірки в межах правил, затверджених для державного банку. Також на рівні наглядової ради та згідно з процедурами в банку може відбуватися й модерування подальшого розвитку цієї ситуації для фінустанови.

"Щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки. Як максимум - для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, й більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі. Інституційні механізми для виходу з такої ситуації передбачені, і вони мають спрацювати", - зазначають в ОП.

Раніше "Радіо Свобода" повідомило, що 4 жовтня на знімальну групу програми "Схеми" було скоєно напад під час інтерв'ю з головою Укрексімбанку Євгеном Мецгером через одне з їхніх питань, яке йому не сподобалося. Видання стверджує, що співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали камери та карти з записом. За даними розслідувачів, увесь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови держбанку в його присутності. За годину знімальній групі повернули техніку, але відео інтерв'ю та самого нападу видалили.

Укрексімбанк зі свого боку звинуватив журналістів у провокації та спробі заволодіння банківською таємницею.

Журналісти змогли відновити відео нападу на них під час інтерв'ю з головою правління банку Євгеном Мецгером.

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