У Зеленського впевнені, що в "СН" вистачить голосів для виключення Дубінського

В "Слузі народу" розуміють, які наслідки може мати рішення США щодо санкцій проти Дубінського

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді підтримає виключення депутата Олександра Дубінського, проти якого ввели санкції США.

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив народний депутат від СН і представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський.

"Я переконаний, що введені санкції проти пана Дубинського цілком обґрунтовані і мають достатню кількість доказів. І наша фракція прекрасно розуміє, до яких наслідків це може мати, якщо не буде відповідної реакції. З огляду на цей факт, я впевнений, що у фракції знайдеться достатня кількість голосів, щоб тимчасово виключити Олександра Дубинського з фракції "Слуга народу". Особисто я буду голосувати за це", - заявив Веніславський.

Раніше на засіданні фракції СН розглянули три варіанти розв'язання проблеми з депутатом Олександром Дубінським, повідомив глава президентської партії та заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

За його словами, розглядаються варіанти : захищати Дубінського і писати листи на його підтримку в США; виключити Дубінського з фракції; ініціювати зняття Дубінського з посади заступника глави податкового комітету Ради.

Він Корнієнко підтвердив ЗМІ, що Зеленський пропонував Дубінському добровільно вийти з фракції, але той відмовився.

Саму дискусію між президентом і опальним депутатом, глава фракції описав як "тривалу" і "емоційну".

В Офісі президента відмовилися реагувати на ситуацію з Дубінським, але пізніше пообіцяли зробити "все можливе"для залучення до відповідальності тих, хто втручався у вибори в США, і визначитися з заходами реагування.

Нагадаємо, що в опублікований 11 січня списку санкційпотрапили сім українських громадян і чотири зареєстрованих в Україні компанії: депутат від "СН" Олександр Дубінський,колишній прокурор Костянтин Кулик, колишній депутат-утікач Олександр Онищенко, а також бізнесмени Антон Симоненко,Андрій Теліженко, Петро Журавель, ТОВ "Ера Медіа", ІА "Онлі Ньюз", ТОВ "Скептик" і сайт NABULeaks, пов'язані з депутатом Андрієм Деркачем, якого включили до списку санкцій ще у вересні. У США його називають "російським агентом з десятирічним стажем".

Санкції запровадили за публікацію "плівок Байдена" і "розкрутку" цієї теми в медіа з метою вплинути на результати виборів президента США.

Навесні 2020 року ексрегіонал Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито свідчили про вплив колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами депутата, одна з тем записів стосується "отримання $1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Він стверджував, що записи нібито датовані 2015-2016 роками й в них йдеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який тоді розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".

Після оприлюднення "плівок Деркача" Порошенко звинуватив Офіс президента та олігарха Ігоря Коломойського в провокації, до якої причетні російські спецслужби. Він також вказав на ризик втрати двопартійної підтримки України в разі спроби втручання у вибори президента США. У штабі Джо Байдена назвали "плівки Деркача" "відредагованою нісенітницею". За матеріалами ZN.UA.