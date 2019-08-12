У Зеленского заявили о готовности провести досрочные местные выборы

Партия "Слуга народа" намерена ускорить завершение децентрализации, чтобы провести досрочные местные выборы, сообщил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

По словам Корниенко, он поддерживает позицию главы Офиса президента Андрея Богдана и парламентского комитета по вопросам государственного строительства в скорейшем завершении реформы децентрализации, после чего можно будет проводить местные выборы.

"Если нам удастся завершить реформу децентрализации чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла", - добавил он.

Корниенко также отметил, что на сегодняшний день существуют несколько моделей, позволяющих завершить децентрализацию, при этом одна из них подразумевает внесение изменений в Конституцию.

"Мы сейчас дискутируем, на каком уровне должны быть префекты, сколько их должно быть и какие должны быть их полномочия - контролируя законность решений, они должны останавливать или не останавливать их, приостанавливать или останавливать и передавать в суд. Возможно, их нужно наделить еще так называемыми стратегическими полномочиями, чтобы они фактически продолжали линию президента, например, могли влиять на стратегию социально- экономического развития региона, если мы говорим про областной уровень", - сказал политик.