У Зеленського заявили, що розслідування CNN щодо "вагнерівців" опублікувало "дезу" ФСБ

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають, що свідчення джерел, на яких будується матеріал CNN про операцію з "вагнерівцями" ненадійні, а самі дані нічим не відрізняються від тих, що були викладені у "Комсомольскій правді" у 2020 році.

Видання "Українська правда" пише про те, що такий коментар надав Михайло Подоляк. Він стверджує, що інформація у матеріалі CNN взята з джерел, що не мають цінності. Також він звернув увагу, що одразу після публікації статтю похвалило російське ФСБ.

"При такому змісті матеріалу варто звернути увагу не так на те, що саме опубліковано, як на синхронність із заявою представника ФСБ. Коли раніше офіційний представник ФСБ практично миттєво виходив в медіа, щоб підтримати і похвалити якийсь репортаж? Це ж фактично сигнал для всієї російської системи пропаганди, що і як потрібно відпрацьовувати", -додав він. Сюжет CNN про "вагнерівців" є сигналом від США про недовіру до Зеленського - Уколов

Водночас російські ЗМІ пишуть, що у ФСБ заявили, що "повністю підтверджують ту інформацію, яку опублікував телеканал CNN... інформацію цю ми вважаємо достовірною".

Як повідомлялось, розслідування журналістської групи Bellingcat, щодо справи "вагнерівців" буде оприлюднене вже найближчого місяця, але лише у текстовому варіанті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський визнав факт проведення спецоперації по захопленню російських найманців з ПВК "Вагнера", однак назвав її "ідеєю інших країн".

Відомо, що у Зеленського просили британську розвідку МІ-6 зупинити вихід фільму про "вагнерівців".

Своєю чергою секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов заявив, що жодного документа про зірвану спецоперацію щодо "вагнерівців" в РНБО немає.

Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що в Офісі президента починають розуміти масштаби наслідків від провалу спецоперації щодо "вагнерівців"

Раніше Юрія Бутусова та Яніну Соколову викликали на допит до ДБР через справу "вагнерівців"

Також Володимир Ар'єв повідомив, що "Європейська Солідарність" має неспростовні докази, що Офіс президента зірвав спецоперацію щодо "вагнерівців". У зв'язку з цим фракція вимагає створити Тимчасову слідчу комісію.

Крім того, в ефірі "Прямого" головний редактор сайту "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив, що затримання "вагнерівців" мало бути українською операцією, яка зірвалась після доповіді в Офісі президента Володимира Зеленського.

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