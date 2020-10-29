У зв'язку з рішенням КСУ Зеленський скликав термінове засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни.

Про це повідомляє пресслужба президента.

"Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб'єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими", - заявив президент.

Як наголосили в Офісі президента, останнім часом з'явились ознаки того, що окремі суб'єкти намагаються переглянути ключові частини суспільного договору в Україні, які передбачають нульову толерантність до корупції та будь-якої форми непрозорості в державному управлінні, і це неприпустимо.

В ОП зазначають, що президент запропонує членам РНБО обговорити ситуацію, яка склалася в національній безпеці країни, та ухвалити відповідні рішення.

Необхідні законопроєкти, які запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій, будуть напрацьовані й подані Президентом до Верховної Ради як невідкладні, заявили в ОП.

Нагадаємо, шо Конституційний суд у своєму рішенні від 27 жовтня вказав, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування - "надмірне покарання".

27 жовтня Конституційний суд скасував ст. 366-1 КК України про кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних в декларацію, а також визнав неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки декларацій, цілодобовий доступ до реєстру декларацій і моніторинг способу життя.

В НАЗК заявили, відповідне рішення судді ухвалили у власних інтересах. За даними антикорупційного відомства, двоє членів КСУ внесли у свої декларації недостовірні дані, і тепер, ймовірно, намагаються уникнути відповідальності.

Своєю чергою, Конституційний суд заявив про "постійний тиск" з боку антикорупційних органів.