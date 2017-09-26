Убийство главы "Киевоблэнерго": полиция назвала основную версию

Полиция назвала основную версию нападения и убийства главы правления АО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович, передает "Укринформ". "Основная версия - ограбление с целью наживы. А другие версии мы выясняем", - заявил Жукович. По его словам, также возможно, что конфликт произошел из-за того, что Полывяный был должен кому-то деньги, или же это связано со служебной деятельностью. "Все эти версии мы будем отрабатывать", - отметил Жукович, добавив, что жена погибшего не обращалась в полицию с просьбой о предоставлении ему охраны. Напомним, ранее сообщалось, что в Белогородке под Киевом неизвестные до смерти забили главу правления АО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного. Сообщается, что вечером 24 сентября неизвестные напали на дом Полывяного, нанесли ему и жене телесные повреждения. Мужчина от полученных травм умер.

