Убийство российского перебежчика заключает в себе пугающее послание (Bloomberg)

В четверг, 23 марта, Дениса Вороненкова, бывшего депутата Государственной Думы, застрелили средь бела дня в центре Киева. Вероятнее всего, речь идет о политическом убийстве, совершенном по приказу Кремля, которое вполне вписывается в давнюю традицию ликвидации предателей, берущую свое начало еще в структурах КГБ. Кроме того, это убийство является весьма пугающим посланием от президента России Владимира Путина украинскому правительству.

После антикоррупционной революции 2014 года на Украине уровень преступности в Киеве неуклонно рос. В январе 2017 года в столице страны было убито 15 человек, в то время как в январе 2016 года было совершено всего 6 убийств. Однако Вороненков не был обычной жертвой. Осенью прошлого года, когда истек срок его депутатских полномочий, против него было выдвинуто обвинение в незаконном захвате здания в Москве. Вместе со своей супругой, известной оперной певицей, которая тоже была депутатом Думы, он бежал на Украину, где очень быстро получил гражданство — большая редкость для Украины сегодня — вероятно, потому что правительство сочло его главным свидетелем в резонансном деле бывшего президента страны Виктора Януковича.

Я написал статью о бегстве Вороненкова в феврале, после того как бывший депутат начал давать весьма красноречивые интервью украинской прессе. Он сравнивал Россию с нацистской Германией, клялся в том, что он был оппонентом Путина в период массовых протестов в Москве 2011 года (хотя именно благодаря сфальсифицированным результатам выборов в том году он и попал в парламент страны) и высоко оценивал украинскую революцию. Я знал, что он умеет лгать. На протяжении всего срока его работы в Думе он был преданным слугой Кремля и поддерживал самые отвратительные законопроекты третьего президентского срока Путина, в частности закон, запрещающий иностранным компаниям и гражданам владеть российскими СМИ и вынудивший западных издателей продать свои активы по заниженным ценам — в основном преданным сторонникам Кремля. Спикер парламента Сергей Нарышкин, который теперь возглавляет российскую службу иностранной разведки, пел на свадьбе Вороненкова.

Несмотря на то, что Вороненков всегда работал на правительство, он каким-то образом сумел скопить большое состояние. Он был типичным представителем путинского поколения чиновников и политиков — беспринципный, готовый сказать все, что нужно ради продвижения, не понаслышке знавший все теневые механизмы работы режима. Его вряд ли можно назвать «критиком Путина» или «разоблачителем», как делают некоторые американские издания. Скорее он бежал из России, потому что у него возникли проблемы, пока он работал в сумрачной зоне между российским правительством и бизнесом.

Путина часто обвиняют в убийствах его политических оппонентов. В большинстве случаев нет никаких или почти никаких доказательств причастности Кремля к этим убийствам. Однако такие люди, как Вороненков, — люди, которые служили системе, а затем ее предали, — это совершенно иной случай.

Стремление отомстить таким людям встроено в ДНК Путина, который прежде работал в разведывательных структурах. Начиная со времен большевистской революции разведывательные органы — ЧК, а затем и ее преемники, включая КГБ и современные российские разведывательные службы — стремились ликвидировать «предателей», и чаще всего им это удавалось, если только разведывательные службы соперников не предпринимали особые меры по защите перебежчиков. Александр Литвиненко, бывший сотрудник российских служб безопасности, отравленный полонием в Лондоне скорее всего стал одной из жертв путинской жажды мести.

Вороненков, который в прошлом был военным юристом, вероятно, осознавал все риски сотрудничества с украинскими властями в расследовании дела Януковича, который был союзником Кремля. В ходе одного из своих интервью, которые он дал в Киеве, он продемонстрировал весьма фаталистический настрой. На вопрос о том, почему он решил остаться на Украине, так близко от России, если он пытается избежать встречи с российскими разведывательными службами, которые вынудили его покинуть страну, он ответил:

Я вам скажу как бывший работник спецслужб, полковник юстиции, полковник полиции. Это не поможет. Сейчас мир настолько открыт и транспарентен, поверьте, поэтому, если есть такое желание, находитесь вы в Новой Зеландии, в Австралии или еще где-то, в Америке, это совершенно не составляет никакого труда.

В четверг представители украинской службы безопасности заявили, что их агентство не занималось охраной Вороненкова в Киеве. У него был личный телохранитель, который смертельно ранил убийцу бывшего российского депутата. Таким образом, бывший депутат был довольно легкой мишенью.

Это убийство произошло в день четвертой годовщины самоубийства Бориса Березовского, олигарха, который помог Путину прийти к власти в 2000 году, а затем бежал в Лондон, когда отношения между ними испортились.

Разумеется, Кремль отрицает свою причастность к «трагедии» в Киеве. Однако украинское правительство получило сигнал. После убийства президент Петр Порошенко созвал глав служб безопасности и заявил, что это был «акт государственного терроризма со стороны России».

Вороненков стал первым влиятельным перебежчиком, который предпочел переехать в Киев, а не в Западную Европу или в США. Однако теперь вряд ли кто-то захочет последовать его примеру.

Отношения между Украиной и Россией, которые сильно пострадали после аннексии Крыма в 2014 году, сейчас достигли самой низкой точки. Украина перестала вести торговлю со своими восточными территориями, которые удерживают пророссийские сепаратисты. Она также ввела санкции против российских банков, которым принадлежит весомая доля активов в банковской системе Украины. Украина, где в этом году проводится музыкальный конкурс «Евровидение», запретила российской участнице въезжать в страну, потому что та давала концерты в оккупированном Крыму. Последний обрыв оставшихся экономических и культурных связей выглядит как приготовление к полномасштабной войне. Независимо от того, так это или нет, но резонансное убийство в центре Киева — это прямой предупредительный сигнал со стороны Кремля, который хочет показать свою способность проводить операции в любой точке Украины, как будто это его собственная территория.

Леонид Бершидский