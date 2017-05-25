Убийство Шеремета попало в 7% дел, которые полиция не может раскрыть, - Аваков

Убийство украинского журналиста Павла Шеремета попало в 7% дел, которые полиция не может раскрыл. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной", сообщает "24 канал".

"Есть 7% убийств, которые полиция не может раскрыть. Дело Шеремета попало в эти 7 процентов", - отметил Аваков.

#Аваков: есть 7% убийств, которые полиция не может раскрыть. Дело Шереметы попала в эти 7 процентов pic.twitter.com/dwpQZkEtDi - 24 канал (@24tvua) May 25, 2017

Кроме того, глава МВД сообщил об ошибке по делу Шеремета.

"Одним из сотрудников была допущена ошибка в деле Шеремета", - сообщил он.

#Аваков Одним из сотрудников была допущена ошибка в деле Шеремета pic.twitter.com/jhL5HEgejw - 24 канал (@24tvua) May 25, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что при расследовании убийства Шеремета, следствие допустило ошибку, не изъяв одну из важнейших видеозаписей.

"Конкретная ошибка в том, что, изъяв 201 камеру видеонаблюдения, еще одну, как оказалось, важнейшую, камеру, следствие не изъяло, и это все время не давало очень важной информации следствию", - сказал генпрокурор.

По словам Луценко, руководство Нацполиции признало эту ошибку, и сейчас пытается наверстать упущенное время.

Вместе с тем, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что СБУ не допускала ошибок во время расследования дела Шеремета, все жесткие диски были переданы в Национальную полицию.



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