Убийство Вороненкова: МВД сообщило новые детали

Советник главы МВД заявил, что убийство бывшего российского депутата - это спланированная серьезная операция, с группами прикрытия и слежки

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что экс-депутату Госдумы РФ Денису Вороненкову специально назначили встречу, чтобы его убить. Об это он сказал в интервью российской Новой газете.

"Ему кто-то позвонил и предложил встретиться в 11:30 утра (Вороненков был убит в 11:24 утра, на 12:30 у него была назначена встреча с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, - ред). Кто-то, кто ему очень важен", - отметил Геращенко.

По его словам, номер звонившего уже получен.

"Все изучается, но это тайна следствия. Я предполагаю, что ему позвонил кто-то, кого он знал по России. Скорее всего, этот человек и был наводчиком киллера", - добавил Геращенко.

Он подчеркнул, что это была спланированная серьезная операция, с группами прикрытия и слежки.

"Мы знаем, что его сообщник на машине Daewoo уехал, когда увидел, что Паршова (киллера, - ред) застрелили. Мы его пока не поймали, но надеемся, что поймаем. Обязательно будет и тот, кто навел - это соучастник. Всех лиц, которые причастны к преступлению, мы будет объявлять в международный розыск через Интерпол", - сказал Геращенко.

Отвечая на вопрос, установили личность ли сообщника, нашли ли номера машины, Геращенко ответил: "Если я сейчас вам скажу, что установили, то его просто кончат. Мы занимаемся его розыском. На камерах видно, что была машина, на которой киллер приехал и что потом машина дернула. Она успела уехать. Но если его не кончат, мы его найдем".

24 марта Геращенко сообщил, что Вороненкова убил украинец Павел Паршов, который родился в Севастополе.

23 марта 2017 года незадолго до полудня в центре Киева был расстрелян экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который ранее получил украинское гражданство и свидетельствовал по делу о госизмене Януковича. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.