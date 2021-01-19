Убивство Шеремета: викривач з КГБ Білорусі дав свідчення в Києві

Колишній співробітник білоруських спецслужб Ігор Макар, який опублікував записи про планування вбивства журналіста Павла Шеремета, дав свідчення українським правоохоронцям у Києві.

Прилетів в Україну з Вільнюса, його зустріли спецслужби і забезпечили охороною 24 години на добу. Після слідчих дій українська сторона повідомила, що не має підстав не довіряти йому. Після його показань розслідування справи в корені зміниться, і його завершить генеральна прокуратура України. Про це розповів сам Макар, передає "Радио Свобода".

"На мою думку, я представив достатньо підстав для того, щоб стверджувати, що до замовлення вбивства Павла Шеремета мають відношення білоруські спецслужби. Я дав українській стороні набагато більше інформації, ніж оприлюднив у ЗМІ. Я не публікував її, так як деяким людям загрожувала б небезпека. Ми домовилися, і я пообіцяв, що не оголошу свої показання, так як це може вплинути на слідство. Вже йдуть суди по цій кримінальній справі, і дуже важливо, щоб ця інформація нікуди не потрапила", - розповів Макар.

Колишній офіцер вважає, що причина вбивства Шеремета на 60% пов'язана з "справами зниклих". Також журналіст займався розслідуванням справи вибуху в мінському метро в 2011 році. На думку Макара, після зіставлення фактів і розмови з українськими слідчими, можна говорити і про ненависть Олександра Лукашенка до Шеремета. Все це разом могло стати причиною ліквідації Шеремета.

Також він розповів, що публікація його аудіозаписи викликала величезний резонанс в КҐБ Білорусі.

Колишній співробітник білоруських спецслужб Ігор Макар оприлюднив плівки із записами нібито з кабінету голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева про прямий наказ убити Павла Шеремета, наданий президентом Республіки Білорусь 2012 року. Національна поліція з цього приводу опублікувала заяву, з якої випливає, що версія щодо виконавців цього злочину Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь залишається незмінною. Поліція нібито отримала відповідні плівки від Служби зовнішньої розвідки ще в грудні торік і тепер розслідує цю версію щодо замовників вбивства.