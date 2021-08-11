Участь Меркель у "Кримській платформі" не підтверджена - Офіс президента

Участь канцлера Німеччини Ангели Меркель у саміті Кримської платформи поки під питанням. Графік і програма візиту глави німецького уряду в Україну повністю ще не узгоджені.

Про це повідомляє прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Графік і програма візиту (в Україну - ред.) Меркель поки остаточно не узгоджені. Ми її запрошуємо відвідати Кримську платформу, залишитися на 23 серпня. Залишиться вона чи ні стане відомо найближчим часом", - сказав Никифоров.

Нагадаємо, установчий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в Києві в конференц-центрі "Парковий".

До слова, PRM.UA розбирався, які механізми та заходи включає у себе Кримська платформа та чому дії влади можуть звести нанівець усі зусилля по створенню нового механізму деокупації півострова.

Раніше у МЗС повідомили, що за підсумками саміту "Кримської платформи" буде прийнята відповідна декларація щодо деокупації півострова.

Відомо також, що Україна запросила до участі в Кримській платформі країн- членів НАТО та країни Європейського Союзу.

Крім того, в МЗС України заявили, що до Кримської платформи долучать механізм Ради ООН з прав людини.

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