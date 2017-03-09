Участники блокады Донбасса отказались сдавать полиции оружие

В четверг, 9 марта, участники блокады на Донбассе отказались выполнять требование полиции и сдавать оружие, сообщает УНИАН.

В оправдание своих действий Штаб блокады Донбасса ссылается на Констиитуцию Украины.

"Штаб блокады торговли с оккупантами хочет напомнить государственному служащему Аброськину содержание ст. 19 Конституции Украины. "Правовой порядок в Украине основывается на началах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и в способ, что предусмотрены Конституцией и законами Украины", - говорится в сообщении штаба на странице в соцсети.

Кроме этого, автора приказа не ввозить на территорию оружие, начальника Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, они обвиняют в нарушении закона и рекомендуют ему сменить место работы.