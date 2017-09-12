Участники незаконного пересечения границы с Саакашвили понесут ответственность - Яровой

Все, кто участвовал в незаконном пересечении государственной границы будут наказаны. Об этом заявил заместитель министра МВД Украины Сергей Яровой, передает корреспондент УНН.

"Сейчас создана следственно-оперативная группа, которая собирает все доказательства незаконного пересечения государственной границы М.Саакашвили вместе с группой лиц. Этот вопрос для нас принципиальный", - отметил С.Яровой.

По его словам, все, кто был вовлечен в незаконные действия понесут административную или уголовную ответственность.

Как сообщал УНН, 10 сентября экс-президент Грузии в окружении сторонников прорвался через границу Украины и поехал во Львов. Сегодня, 12 сентября, М.Саакашвили вручили повестку в суд, который состоится 18 сентября