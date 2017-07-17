Учения "Си Бриз" анут еще одним шагом для достижения стабильности в регионе, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что учения "Си Бриз" станут еще одним шагом для достижения стабильности в регионе. Об этом он сказал в ходе рабочего визита в Одесскую область.

"Искренне верю, нынешние учения станут еще одним шагом для достижения стабильности в регионе. Приветствую с двадцатилетием "Си Бриз"!" - отметил глава государства.

Щиро вірю, цьогорічні навчання стануть ще одним кроком для досягнення стабільності в регіоні. Вітаю із двадцятиріччям "Сі Бризу"! - Петро Порошенко (@poroshenko) July 17, 2017

Напомним, Порошенко назвал совместные учения Военно-морских сил Украины и США "Си Бриз" украинским ответом на гибридную войну. "Эти учения - наш ответ идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн", - сказал президент.

По словам главы государства, учения "Си Бриз" являются усовершенствованием работы штаба многонациональной тактической группы в планировании действий по стандартам НАТО.

Украинские-американские учения "Си Бриз-2017" стартовали 10 июля в Одессе. В учениях примут участие более 30 кораблей, катеров и судов обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину. Всего в учениях примут участие более 3000 человек.