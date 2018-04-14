Удары по Сирии не должны откликнуться на Донбассе - Волкер

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что хотя отношения Вашингтона и Москвы сейчас крайне далеки от идеала, но дела на Ближнем Востоке и в Украине - разные вещи, передает "УНИАН" со ссылкой на сюжет ТСН.

Дипломат заявил, что хотя видит проблемой российское финансирование и военную поддержку боевиков в зоне АТО, но не считает, что Кремль готовит новое наступление в ближайшее время.

"Россияне уже четыре года поддерживают конфликт на Донбассе. Но я не думаю, что движение на украинско-российской границе сейчас отличается от того, что мы видели три с половиной года", - отметил Волкер.

В субботу, 14 апреля, лидеры трех стран - США, Франции и Великобритании - выступили с заявлением о начале военной операции в Сирии. Удары решили наносить по объектам, которые подозревают в причастности к изготовлению химического оружия.

Примерно через час было объявлено о завершении первой волны ударов по Сирии, однако в Пентагоне не исключают их повторения. Россию о начале атаки на Сирию Соединенные Штаты не предупредили.

Операция в Сирии стала ответом на применение режимом Башара Асада химического оружия против гражданского населения. Последняя атака 7 апреля унесла жизни около 70 человек, большинство из которых женщины и дети.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила использование химоружия войсками Асада в Думе. В заявлении организации также приведены неподтвержденные данные от волонтеров о гибели 70 человек, которые укрывались от бомбардировки в подвалах.

Совбез ООН собрался на экстренное заседание после удара США и союзников по Сирии в ответ на возможную химатаку против гражданских лиц в городе Дума. Россия внесла проект резолюции по ситуации в Сирии, который осуждает удары западных стран, однако он не был принят.

По материалам: УНИАН