Уголовное дело по факту прорыва Саакашвили в Украину могут дополнить новыми статьями, - Слободян

По факту прорыва государственной границы экс-главой Одесской ОГА и экс- президентом Грузии Михаилом Саакашвили и его сторонниками могут появиться другие статьи Уголовно-процессуального Кодекса. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины.

"Следователи военной прокуратуры установят, что, собственно говоря, произошло, соберут доказательства и квалифицируют это событие по статьям УКУ. Это незаконное пересечение государственной границы группой лиц, это организация незаконного пересечения государственной границы, нанесение телесных повреждений военнослужащим при исполнении служебных обязанностей. Возможно, появятся еще другие статьи", - отметил он.

В то же время нардеп, советник главы МВД Антон Геращено в комментарии телеканалу "112 Украина" добавил, что сейчас полиция и прокуратура идентифицируют лиц, которые вместе с Саакашвили нарушили границу Украины.

Геращенко назвал это провокацией и "очень опасным прецедентом".

"Задача провокаторов была такая - чтобы увидеть кровь, чтобы кто-то их побил, чтобы власть использовала относительно них дубинки или оружие. Затем они могли бы дальше поднимать волну народного протеста. Этого не произошло. А к ответственности будем привлекать", - подчеркнул он.

Напомним, что вчера, 10 сентября, Михаил Саакашвили прибыл в Украину. Он буквально прорвался в страну, потому что толпа, собравшаяся в КП "Шегини", прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе и народных депутатов. Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Отмечено, что на место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая планировала вместе с Национальной полицией установить все обстоятельства произошедшего и дать квалификацию правонарушения. Впоследствии стало известно, что полиция Львовской области внесла в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по признакам преступления о незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.