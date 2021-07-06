Угорщина не проти євроінтеграції України, але після завершення інтеграції Західних Балкан - посол

Угорщина не проти євроінтеграції України, але після завершення євроінтеграції країн Західних Балкан. Про це заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто під час форуму "Україна 30. Міжнародна політика" 6 липня, пише "Укрінформ".

"Я розумію амбіції і бажання українського керівництва та українського суспільства, що ми [Європейський Союз] маємо прискорити процес євроінтеграції [України] але ми не повинні забувати, що є балканські країни, які вже "стоять у черзі", і процес інтеграції там ще не закінчений. Тому це має бути пріоритетом. Ми це дуже підтримуємо, це в інтересах Угорщини - підтримувати інтеграцію Західних Балкан", - сказав він.

На думку посла, необхідно також брати до уваги, що суспільства старих країн- членів ЄС з дедалі меншим ентузіазмом ставляться до подальшого розширення ЄС, і варто говорити відкрито про існування в Євросоюзі "інтеграційної втоми".

Ійдярто вважає, що потрібно знайти певний баланс між інтеграцією нових можливих кандидатів у члени ЄС і "потенціалом абсорбції в ЄС".

"Іноді це може викликати певні негативні почуття. Це не Угорщина, не Чехія, не Польща, які за інтеграцію, але ми повинні враховувати почуття і емоції так званої Старої Європи, тому що ЄС постійно змінюється, там весь час виникають нові питання, у тому числі конкурентоспроможності, і я просто показав декілька важливих тем, які ми маємо враховувати", - заявив дипломат.

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Верховна Рада і Європарламент 16 вересня 2014 року синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі

6 жовтня 2020 року підсумками саміту у Брюсселі Україна і Європейський союз домовилися про оновлення Угоди про асоціацію. Сторони очікують подальшого посилення економічної інтеграції та зближення регулювання в межах угоди в кількох галузях: цифровий ринок, захист довкілля, боротьба зі змінами клімату, фінансове співробітництво.

Курс на членство в ЄС закріплено в Конституції України.

У березні 2021 року Зеленський заявив, що Україна сформує коаліцію країн- лобістів для вступу в ЄС. 18 березня відбулася його зустріч із президентом Литви Гітанасом Науседою, під час якої вони підписали декларацію щодо європейської перспективи України, повідомляла пресслужба українського президента. У документі визнано право України подати заявку на членство в ЄС відповідно до ст. 49 Договору про Європейський Союз, а також що Литовська Республіка підтримає Україну, коли вона вирішить подати таку заявку.

Така декларація, зокрема, була підписана з президентами Польщі Анджеєм Дудою, президентом Латвії Егілсом Левітсом.