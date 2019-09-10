Указы Зеленского о помиловании не опубликуют, они под грифом "секретно", - Денисова

На территории России и аннексированного Крыма находится 113 украинцев, которых Зеленский планирует вернуть на подконтрольную Украине территорию

Указы президента Украины Владимира Зеленского о помиловании тех, кого передали России в обмен на политзаключенных украинцев, никогда не будут опубликованы. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, сообщает "РБК".

Также она добавила, что все эти указы под грифом "секретно".

"Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом "секретно". Они никогда не публикуются", - сказала Людмила Денисова.

Также Денисова добавила, что переговоры по освобождению украинцев были непростыми, однако этот процес не был под угрозой срыва.

"Но мы всегда, безусловно, думали, что что-то может помешать. Например, распространение фейковых новостей СМИ, как это было в ночь на 30 августа. Поэтому у нас был принят "режим тишины". Любой такой сложный процесс, как освобождение, требует тишины", - сказала Людмила Денисова.

По ее данным, в России и на территории аннексированного Крыма остается еще 113 украинцев, которых Зеленский планирует вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Ранее Денисова сообщала, что четверым политзаключенным предоставят жилье в Киеве. Речь идет об Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Владимире Балухе и Артуре Панове.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Киевом и Москвой по формуле "35 на 35".

В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых и Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.