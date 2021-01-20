Україні не варто повертати Донбас силою за прикладом Нагірного Карабаху, - глава ОБСЄ Лінде

Україні не варто повертати окупований Донбас силою за прикладом Нагірного Карабаху, тому що насильно встановити стійкий мир неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила в інтерв'ю "ЄП" глава ОБСЄ Анн Лінде.

На запитання, чи можуть події в Нагірному Карабасі послугувати прикладом для України для повернення Донбасу, Лінде відповіла: "Так" - у тому сенсі, що вам також ніколи не варто забувати про Крим і Донбас. Але "ні" в тому сенсі, що силу ніколи не варто застосовувати, бо насильно стійкий мир не встановити. Не даремно ж у тому самому Нагірному Карабасі між сторонами немає мирної угоди".

Водночас глава ОБСЄ зазначила, що Україна може одночасно зосередитися на припиненні війни і проведенні реформ.