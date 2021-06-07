Україні потрібна дорожня карта реформ для вступу в НАТО - експертка

Україні потрібна узгоджена з НАТО деталізована дорожня карта реформ для вступу до Альянсу, яка може стати альтернативою ПДЧ і додатковим мотиватором для всіх реформаторських сил у нашій країні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук у виступі на міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

Вона зазначила, що Україна є не лише партнером НАТО з розширеними можливостями, а й аспірантом на вступ до Альянсу, що було чітко вказано в декларації Бухарестського саміту 2008 року і про що потрібно пам'ятати "і в Києві, і в Брюсселі, і в столицях НАТО".

"Тобто де-факто ми маємо євроатлантичну перспективу, яка була надана нам у Бухаресті. Ми маємо, образно кажучи, пункт призначення - членство. Але ми досі не маємо маршруту до цього пункту призначення. Наша пропозиція - щоб цей маршрут пролягав через реформи... Ми пропонуємо розробити дуже деталізовану дорожню карту реформ, умовно назвавши її планом сумісності України з НАТО", - сказала Гетьманчук.

За її словами, ця карта не міститиме чітких часових параметрів і може включати План дій щодо членства, але може й не включати, а спиратися на наявні інструменти, такі як Річні національні програми Україна-НАТО.

Мотивуючи необхідність розробки такої дорожньої карти, директор центру "Нова Європа" зауважила, що по-перше, після Бухарестського саміту виникла дуже серйозна пауза, а, по -друге, вона б стала дуже важливим додатковим мотиватором для всіх реформаторських сил в Україні.

Як повідомлялося, під час Бухарестського саміту 2008 року лідери держав та урядів країн НАТО ухвалили політичне рішення, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, і етапом на цьому шляху має стати виконання ПДЧ.

Питання щодо членства України в НАТО стало предметом активного громадського обговорення на фоні агресивної політики та риторики Російської Федерації стосовно України та значної концентрації російських військ на кордонах з Україною і на тимчасово окупованих територіях.

Черговий саміт НАТО відбудеться 14 червня в Брюсселі.