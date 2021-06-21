Україна і Британія підписали договір про будівництво військових кораблів і баз для ЗСУ

В Одесу зайшов есмінець Королівського військово-морського флоту HMS DEFENDER, на борту якого Україна і Британія підписали договір про підтримку розвитку українських Військово-морських сил.

Так, міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України.

Договір передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України. В Одесу прямує патрульний корабель Королівського флоту Британії

"Це ще один крок у розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Сполученим Королівством задля зміцнення українського флоту, який стикається з постійною небезпекою у Чорному та Азовському морях", - повідомляє пресслужба Міноборони України..

Свідками церемонії підписання Меморандуму стали секретар РНБО України Олексій Данилов, перший морський Лорд Великобританії адмірал Тоні Радакін і надзвичайний і повноважний Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

Вони також спостерігали за спільними навчаннями українських, британських і американських військових на борту корабля.

"Спільні морські проєкти та регулярні візити військових кораблів - свідчення тісних зв'язків між Британією та Україною, партнерства та дружби", - йдеться у повідомленні.

Прямий канал

https://prm.ua