Україна і Британія підписали Угоду про стратегічне партнерство - Кулеба

Під час офіційного візиту в Лондон президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписали Угоду про стратегічне партнерство, політичну співпрацю і вільну торгівлю, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter в четвер, 8 жовтня.

"Історичний момент: підписали Угоду. Як сказав прем'єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше взаємодії між Україною та Великою Британією. Два флангу Європи - західний і східний - стали ще ближче", - написав глава МЗС.

Як повідомив у вівторок посол України в Сполученому Королівстві Вадим Пристайко, нова Угода про стратегічне партнерство по суті є є угодою про постійну політичну взаємодіюі торгівлю. За його словами, це величезний документ, який містить сотні сторінок. "Але тому він такий великий - тому що там так багато питань". Як зазначив Пристайко, це приблизно така ж асоціативна угода, яку Україна укладала з ЄС, тільки спрямована на одну країну, яка вирішила вийти з цього Союзу.





