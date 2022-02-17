Україна, Британія і Польща оголосили про тристоронній альянс

Україна, Велика Британія і Польща у четвер, 17 лютого, офіційно оголосили про утворення тристороннього формату співпраці.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба на спільній з головою МЗС Британії Ліз Трасс пресконференції в четвер, 17 лютого, пише ТСН.

"Сьогодні ми маємо честь і приємність повідомити про започаткування Україною, Великою Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці", - сказав Кулеба.

Він анонсував, що невдовзі на сайтах МЗС з'явиться спільна заява міністрів трьох держав.

"У ній йдеться, зокрема, про те, що Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-о-піч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу", - сказав голова МЗС України.

"Також ми зосередимо свої зусилля у тристоронньому форматі на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією. Окрему увагу три наші країни будуть приділяти підтримці Кримської платформи", - додав Кулеба.