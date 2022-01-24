Україна чітко розуміє, як діяти у разі вторгнення Росії - Данілов

Україна має чітке розуміння, як діяти у разі військової агресії Росії проти України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю ВВС, відповідаючи на питання, чи розглядає Україна у разі військової агресії Росії можливість завдання ударів по інфраструктурі і воєнних об'єктах на території РФ.

"У нас є чітке розуміння, чим ми будемо займатися. Чи маємо ми можливості - можливості у нас є. Чи вистачає нам цих можливостей - можливо ми слабші, ніж армія РФ, але це не значить, що ми не будемо воювати. Більше того, у нас є те, чого немає в Росії. І ми це знаємо, і ми це розуміємо", - заявив Данілов.

На уточнююче запитання, що саме має Україна, секретар Радбезу посміхнувся.

Експерти на Заході розглядають кілька можливих варіантів російської агресії проти України. Зокрема, в оприлюднених документах американської розвідки йдеться про те, що Росія може організувати вторгнення за участю сотні батальйонних тактичних груп або 175 тис. військовослужбовців. Близько 50 таких груп вже розгорнуто поблизу України на півночі та сході, а також у Криму. Російські війська можуть також просунутися з Білорусі.

Перед запланованими у лютому російсько-білоруськими навчаннями на території Білорусі буде проведено раптову перевірку сил реагування Союзної держави Росії та Білорусі. На завершальному етапі цього заходу відбудеться навчання "Союзна рішучість-2022".

Комплексна перевірка збройних сил проходитиме у два етапи. У ході першого відбудеться перегрупування, зайняття вихідних положень на операційних напрямках. На другому етапі пройдуть заявлені раніше навчання, на яких війська відпрацюють виконання навчально-бойових завдань.

На спільних білорусько-російських навчаннях, які планується провести у лютому, буде відпрацьовано протистояння на західному (Польща, Балтія) та південному (Україна) напрямках.