Україна домовилася зі США про фінансову підтримку медицини та економіки - Шмигаль

Україна та США підписали ще одну угоду в межах співпраці двох країн. Про це 3 жовтня проінформував у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна та США розширюють співпрацю. На цьому тижні спільно з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID. - "ГОРДОН") ми підписали додаткову угоду у сфері розвитку на загальну суму $9 млн", - написав глава українського уряду.

За його даними, $7 млн із цієї суми спрямують на "посилення медичної системи України", а ще $2 млн - на прискорення економічного зростання.

"Окрім того, за підтримки USAID був запущений проєкт "Говерла" з бюджетом майже $74 млн. Його мета - створити комфортні умови життя для людей у громадах, підвищити якість і доступність соціальних і державних послуг", - повідомив Шмигаль.

Унаслідок зустрічі у Вашингтоні 1 вересня президентів США і України Джо Байдена й Володимира Зеленського було зроблено спільну заяву про стратегічне партнерство двох країн. У документі йдеться, що США "мають намір надати Україні додаткову допомогу, зкорема підтримку холодового ланцюга зберігання, й додаткові $12,8 млн пов'язаної з COVID-19 допомоги в межах закону "Про план порятунку Америки".

