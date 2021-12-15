Україна готові до тристоронніх треків, - Зеленський про залучення США до переговорів щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до тристоронніх переговорів (Україна, США, Росія) щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

Про це він заявив заявив на пресконференції за підсумками переговорів у Брюсселі.

"Що стосується "Нормандії". Працює вона чи не працює - залежить тільки від результату. На жаль, якби це залежало тільки від України, вона працювала б частіше і результативніше", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що наразі Нормандський формат існує тільки в результаті завзятості Німеччини і Франції, а також бажання Росії. Президент зауважив, що через такий стан справ у переговорному процесі Україна працює над паралельними речами і кроками в цьому напрямку.

"Я щасливий, що США хочуть грати свою роль. Я б хотів, щоб вони грали одну з головних ролей у цьому врегулюванні. Якщо не можна приєднатися до "Нормандії", то можна йти паралельним треком, ми готові до тристоронніх треків (Україна, США, Росія - ред.)", - наголосив Зеленський.

15-16 грудня у Брюсселі триває шостий саміт Східного партнерства, у якому бере участь президент України Володимир Зеленський.

15 грудня президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя провів зустріч із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном, де вони обговорили євроінтеграцію, агресію РФ та оборонну сферу.