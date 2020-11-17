Україна готова до нового етапу відносин з Молдовою під керівництвом Санду, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на перемогу Майї Санду на виборах президента Молдови. Київ готовий почати новий етап відносин з Кишиневом.

Таку заяву він зробив під час онлайн-конференції "The Road to Warsaw Security Forum".

За словами міністра, Україна розраховує на тісну співпрацю з новообраним президентом Молдови.

Водночас Кулеба додав, що Україна і зараз тісно співпрацює з Молдовою в рамках Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) та в рамках ініціатив Європейського союзу та НАТО.

15 листопада у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. За попередніми результатами голосування, новим президентом обрали колишнього прем'єр-міністра Майю Санду.

В ексклюзивному коментарі РБК-Україна Санду анонсувала зустріч з президентом України Володимиром Зеленським задля відновлення хороших відносин між країнами.

Зеленський привітав Санду з перемогою на президентських виборах. Зеленський очікує на зміцнення відносин між Україною та Молдовою.