Україна готова допустити Червоний Хрест до росіянина Косяка - МЗС

Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, допуск до російського бойовика Андрія Косяка.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише Інтерфакс-Україна в четвер, 21 жовтня.

"Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка Міжнародне співтовариство повинно побачити, кого Росія направляє воювати проти українського народу", - сказав Ніколенко.

Він підкреслив, що затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції і його шпигунство за ЗСУ в черговий раз ілюструє відповідальність РФ за ведення міжнародного збройного конфлікту на території України.

Речник МЗС України нагадав, що зараз Косяк знаходиться під вартою за постановою Сєверодонецького міського суду Луганської області. Йому повідомили про підозру в участі в незаконних збройних формуваннях за ч.2 ст.260 ККУ.

Нагадаємо, бойовик, росіянин Андрій Косяк був затриманий 13 жовтня біля Золотого в Луганській області. Під виглядом робіт з гуманітарного розмінування він здійснював фото- і відеофіксацію позицій ЗСУ.

СБУ допитала Косяка, а Росія зажадала повідомити про його місцезнаходження.