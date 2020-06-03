Україна готова обговорювати особливий статус Донбасу і Криму - Кулеба

Українська сторона готова йти на компроміси для повернення окупованих територій Донбасу і Криму, зокрема Київ готовий обговорити питання особливого статусу цих територій у межах України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю DW, наголосивши, що ці регіони можуть отримати особливий статус, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення.

Водночас Україна наполягає на поверненні контролю над своїми кордонами.

"Ми пропонуємо Росії дуже просте рішення, щоб ми ніколи не перетнули нашу "червону лінію" - суверенний контроль над кордоном. І навзаєм - ми готові вести переговори про особливий статус цих регіонів у межах України, але без права накладати вето на будь-які загальнонаціональні рішення", - заявив він.

Глава МЗС додав, що з деякими ініціативами Україна вже виступала в рамках Тристоронньої контактної групи.

Відзначимо в заяві Офісу президента за результатами розширеного засідання Тристоронньої контактної групи 14 травня говорилося, що Україна виключає можливість закріплення "особливого статусу" тимчасово окупованих територій Донбасу в Конституції.