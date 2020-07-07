Україна готує низку ініціатив з інтеграції з ЄС, - Шмигаль

Кабмін налаштований прискорити виконання імплементації Угоди про асоціацію з ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що український уряд готує низку ініціатив, які повинні вивести відносини України та ЄС "на новий рівень". При цьому він зазначив, що Кабмін налаштований прискорити виконання імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це повідомляє урядовий портал.

За його словами, уряд бачить Україну в майбутньому такий, що продовжує політичний та економічний рух у бік інтеграції з Євросоюзом.

Прем'єр також зазначив, що Україна відкрита торговельно-економічного співробітництва на світових ринках.

"Україна залишається надійним і прогнозованим торговим партнером", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше план дій Ради Європи для України продовжили до кінця 2022 року.

Крім того, Україна сподівається почати оновлення Угоди про асоціацію з Євросоюзом.